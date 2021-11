Bleak Faith Forsaken: decine di mostri fatti a brandelli nel nuovo video del soulslike

Con il nuovo gameplay trailer '100 Man Slayer' di Bleak Faith Forsaken confezionato da Archangel, la casa di sviluppo indipendente mostra di che pasta è fatto il cavaliere che dovremo interpretare nel loro brutale soulslike per PC e console.

L'ultima fatica action ruolistica di Archangel sembra pescare a piene mani dalle serie di Devil May Cry e Dark Souls per confezionare un'esperienza ruolistica profondamente ancorata a un sistema di combattimento quantomai frenetico.

Sempre nel nuovo trailer possiamo notare la comparsa di una schiera inedita di nemici, delle spaventose creature tentacolari di diretta ispirazione lovecraftiana come gli alieni di Returnal. Con l'ausilio del suo inseparabile spadone, il nostro alter-ego dovrà fare a brandelli tutti gli esseri che oseranno ostacolare il suo cammino verso il centro dell'Omnistruttura, un gigantesco complesso architettonico costruito da una civiltà ormai estinta.

L'esplorazione dell'Omnistruttura passerà per un sistema di movimento che farà leva sulla verticalità della mappa, come abbiamo potuto intuire nel luglio di quest'anno ammirando gli insospettabili punti di contatto tra Bleak Faith Forsaken e Uncharted nel video gameplay mostrato da Archangel. Il lancio del titolo dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.