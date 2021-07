Bleak Faith Forsaken: c'è un pizzico di Uncharted nel nuovo video del soulslike

Gli autori degli studi indipendenti di Archangel mostrano delle scene di gameplay inedite di Bleak Faith Forsaken che, pur confermando la vocazione soulslike del sistema di combattimento e della progressione ruolistica, riportano alla memoria anche la verticalità tipica degli action adventure "alla Uncharted".

Similarmente a quanto sperimentato dagli emuli di Nathan Drake, infatti, anche l'eroe di Bleak Faith dovrà sfruttare appieno la "tridimensionalità" dello scenario per esplorare l'ambientazione arrampicandosi e calandosi dalle mura perimetrali dell'Omnistruttura, un gigantesco complesso architettonico ideato da una civiltà ormai estinta.

Gli abomini non-morti a guardia dei diversi biomi in cui è suddiviso il labirinto gotico dell'Omnistruttura daranno del filo da torcere al nostro alter-ego, da qui la necessità di studiare con attenzione lo scenario per approcciarsi alle battaglie negli miglior modo possibile. I giocatori più "impazienti" avranno comunque l'opportunità di gettarsi a capofitto nei combattimenti senza badare troppo alla strategia, pur sapendo che il pericolo potrà celarsi dietro ogni angolo e, soprattutto, che ogni creatura da fronteggiare sarà in grado di abbattere il personaggio con un numero esiguo di colpi ben sferrati.

A detta degli Archangel Studios, la natura open world del titolo verrà enfatizzata da un ampio ventaglio di missioni secondarie a corollario di una campagna maggiore ad alta "vocazione narrativa". Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale sul soulslike Bleak Faith Forsaken, con tutte le anticipazioni sulla storia e sul gameplay di questo action GDR atteso in uscita nei prossimi mesi su PC, PS4 e Xbox One.