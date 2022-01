Bleak Faith Forsaken: l'eroe del soulslike combatte un boss in video

Gli sviluppatori indipendenti di Archangel testimoniano i passi in avanti compiuti nella realizzazione del soulslike dark fantasy Bleak Faith Forsaken mostrando in video una frenetica boss fight contro una gigantesca creatura d'ossa.

Nel pubblicare questo trailer, i ragazzi degli studi Archangel spiegano che "ci siamo concentrati sui miglioramenti nel sistema di combattimento, dalla reattività di attacchi e movimenti alla sensazione generale restituita dalle battaglie. I nostri tester hanno ribadito che gli interventi compiuti hanno migliorato notevolmente il combattimento, rendendolo più divertente e impegnativo".

Al netto di un'interfaccia ancora da finalizzare e di alcune incongruenze nelle animazioni e negli effetti particellari, bastano davvero pochi secondi per accorgersi delle grandi potenzialità di questo progetto che, per stessa ammissione dei suoi ideatori, pesca a piene mani dalle serie di Devil May Cry e Dark Souls nell'approccio al combat system.

Il lancio di Bleak Faith Forsaken è previsto nel corso del 2022 su PC, ma con la concreta possibilità di un suo approdo successivo su console PlayStation e Xbox in funzione dell'accoglienza ricevuta su Steam. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un altro video gameplay di Bleak Faith Forsaken con decide di mostri fatti a brandelli.