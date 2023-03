Bleak Faith Forsaken riutilizza le animazioni di Elden Ring? Scoppia la polemica

Le celebrazioni di Archangel per il lancio di Bleak Faith Forsaken vengono fermate bruscamente dalle polemiche scatenate sui social da chi, in queste ore, li accusa di aver riutilizzato indebitamente le animazioni di Elden Ring per dare forma al combat system del loro nuovo soulslike.

Osservando le clip condivise dal redditor LuxrayLucien e riprese dalla community di ResetEra si notano le evidenti somiglianze tra le animazioni dei cavalieri oscuri che infestano l'Omnistruttura di Bleak Faith e i mostri più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring.

Dalla spazzata rotante dei boss di Elden Ring alle caratteristiche pose assunte da Malenia tra un attacco e l'altro, i 'moveset' di Bleak Faith Forsaken ispirati al kolossal action GDR di FromSoftware sembrano non lasciare adito a dubbi. Se in tanti polemizzano con il team Archangel per le somiglianze con i moveset dell'ultimo capolavoro a mondo aperto di FromSoftware, c'è anche chi, sempre su ResetEra, si dice disposto a 'chiudere un occhio' in funzione del riutilizzo delle animazioni divenuto oramai una prassi nell'industria videoludica moderna.

Ad ogni modo, molte delle animazioni ammirate nelle clip farebbero parte di asset acquistabili o scaricabili gratuitamente dal Marketplace di Unreal Engine su Epic Store, di conseguenza alcuni utenti della community di ResetEra ritengono che il team Archangel si sia servito di questi pacchetti per velocizzare lo sviluppo del soulslike appena approdato su PC, e che quindi fosse inconsapevole delle 'forti aderenze' con le animazioni di Elden Ring o altri titoli.