Bleak Faith Forsaken somiglia sempre più a Dark Souls e Bloodborne nel nuovo gameplay

Dopo averci aggiornati sullo sviluppo di Bleak Faith Forsaken con un nuovo video, il team Archangel sfrutta la quiete mediatica che precede i Game Awards 2022 per confezionare un ulteriore gameplay trailer tra mostri deformi, creature gigantesche e ambientazioni che riecheggiano i soulslike di FromSoftware.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori di questo ambizioso action adventure a tinte dark fantasy ci immerge nelle atmosfere della Omistruttura, l'enorme complesso architettonico alieno costruito da una civiltà ormai estinta: il nostro compito sarà quello di raggiungere il centro dell'Omnistruttura insieme a un guerriero desideroso di riportare la pace nel suo regno.

Se gli scenari di Bleak Faith si rifanno alle ambientazioni ammirate in kolossal come Bloodborne, Elden Ring e Dark Souls, il sistema di combattimento sembra pescare a piene mani da opere come Devil May Cry, con un pizzico di Shadow of the Colossus nelle fasi più concitate degli scontri con i boss nelle aree a mondo aperto.

La commercializzazione di Bleak Faith Forsaken è prevista nel 2023 su PC e, presumibilmente, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, qui trovate un video sui combattimenti di Bleak Faith Forsaken con decine di mostri fatti a brandelli.