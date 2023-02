Bleak Faith Forsaken: il soulslike ha una data d'uscita su PC

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione dell'ultimo video gameplay, che metteva in mostra il combat system fortemente ispirato a Dark Souls e Bloodborne, gli sviluppatori di Bleak Faith Forsaken hanno finalmente svelato al mondo la data d'uscita del soulslike.

Il nuovo trailer del gioco conferma che il suo debutto è fissato al prossimo 10 marzo 2023 in esclusiva su PC, dove si potrà acquistare tramite le piattaforme Steam e GOG. Nel corso del filmato possiamo sia osservare il decadente mondo di Omnistructure, che fa da sfondo all'avventura, che i mostruosi nemici che potremo affrontare. In alcuni frame è possibile anche scoprire alcune armi ed armature che il protagonista può utilizzare in battaglia, tra le quali ve n'è anche una ispirata ai samurai con tanto di doppie lame. Sembra però che il nostro guerriero sia perfettamente in grado di combattere anche con armi a distanza e, a tal proposito, possiamo vederlo mentre è intento a scoccare una freccia con il suo arco durante una boss fight.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe arrivare anche sulle console Sony e Microsoft, ma al momento non si conoscono i dettagli in merito a queste versioni e probabilmente sarà richiesto del tempo extra per la loro realizzazione.

Avete già letto la nostra anteprima di Bleak Faith Forsaken?