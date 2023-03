Bleak Faith Forsaken: il soulslike a tinte dark tra Bloodborne e DmC approda su PC

Il team Archangel celebra il lancio di Bleak Faith Forsaken con un video pieno di mostri deformi, creature gigantesche e scenari da incubo che riecheggiano le atmosfere dei souls più amati di FromSoftware.

Il trailer confezionato dagli studi Archangel ci immerge nella dimensione a tinte oscure di Bleak Faith con scene di gameplay alternate a sequenze in-engine incentrate sugli abomini che infestano l'Omnistruttura, un enorme complesso architettonico edificato da una civiltà aliena ormai estinta: il compito del nostro intrepido alter-ego è quello di raggiungere il centro del complesso per esorcizzare le entità che ne infestano i biomi per riuscire, così facendo, a riportare la pace nel suo regno.

Se dal punto di vista strettamente grafico e artistico l'opera di Archangel pesca a piene mani da Bloodborne e dagli action GDR di FromSoftware, l'impianto ludico eretto dagli sviluppatori indipendenti si appoggia ad un combat system ispirato ad opere come Devil May Cry e Shadow of the Colossus, specie per quanto concerne le sfide contro i boss delle aree a mondo aperto.

Bleak Faith Forsaken è perciò disponibile su PC (Steam); come spesso avviene per questo genere di titoli, dall'esito commerciale della versione PC dipenderà il futuro approdo su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.