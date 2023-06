Bleak Sword DX: l'avventura lo-fi a tinte dark è disponibile su PC e Switch

Il 'segmento pubblicitario' che precede il Devolver Direct del 9 giugno ci ricorda che Bleak Sword DX, l'action adventure a tinte dark fantasy di More8bit e Devolver Digital è finalmente disponibile su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.

Il nuovo videogioco in grafica 'lo-fi' del publisher texano ci proietta in una dimensione tascabile piena zeppa di mostri da abbattere e di stregoni da fronteggiare con l'ausilio di potenti armi e magie strappate ai nemici di turno.

In questa sua nuova edizione, Bleak Sword espande l'offerta di gioco proposta dalla versione già disponibile su Apple Arcade per integrarvi tutta una serie di ottimizzazioni e aggiunte come la riformulazione dello schema di controlli, l'implementazione di tre modalità inedite e numerose migliorie che interessano il gameplay, il comparto grafico e la progressione delle attività.



La campagna principale di Bleak Sword DX propone una storia con dodici capitoli incentrati sul viaggio compiuto dal nostro alter-ego per spezzare una maledizione utilizzando un ampio ventaglio di armi e incantesimi, il tutto con il sottofondo musicale dei brani composti da Jim Guthrie e un sound design curato da Joonas Turner.

L'avventura lo-fi dell'eroe di Bleak Sword DX è già iniziata l'8 giugno su PC e Nintendo Switch. Date un'occhiata al Launch Trailer confezionato da Devolver Digital e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della nuova esperienza a tinte dark fantasy ideata da More8bit.