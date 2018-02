Bleed 2 uscirà anche su Nintendo Switch l'8 marzo: ecco un nuovo trailer

sono lieti di annunciare chesarà disponibile anche sua partire dal prossimo 8 marzo. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Bleed 2 si presenta come il sequel di Bleed, un divertente action platform 2D condito da elementi shooter e bullet hell. Dopo il suo iniziale debutto su PC avvenuto l'anno scorso, il titolo è stato portato in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One, fino ad arrivare all'annuncio di oggi: Bleed 2 sarà infatti disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal prossimo 8 marzo.

