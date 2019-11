Bleeding Edge: il nuovo trailer svela la data d'uscita del gioco Ninja Theory

Durante la puntata speciale di Inside Xbox all'X019 FanFest di Londra, Rahni Tucker di Ninja Theory è intervenuta sul palco per annunciare la data d'uscita di Bleeding Edge, nuovo gioco multiplayer team-based sviluppato dal team inglese.

Come già svelato quest'oggi dal Microsoft Store, che si è aggiornato per errore in anticipo sulla tabella di marcia, Bleeding Edge verrà pubblicato su Xbox One e PC Windows 10 il 24 marzo. Come tutte le esclusive di casa Microsoft, sarà disponibile fin dal lancio senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Per celebrare l'annuncio, Ninja Theory ha presentato il nuovo trailer che potete visionare in apertura di notizia, che ci presenta il variegato cast di combattenti che sarà incluso nel gioco. Bleeding Edge, ricordiamo, è un picchiaduro a squadre 4v4 veloce e frenetico in cui ogni combattente è potenziato meccanicamente. Coloro che procederanno al preordine sul Microsoft Store o alla pre-installazione attraverso Xbox Game Pass, otterranno l'accesso alla Closed Beta che prenderà il via il prossimo anno e l'esclusivo Punk Pack.