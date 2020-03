Bleeding Edge: accoglienza tiepida da parte di stampa internazionale e utenti

A pochi giorni dalla pubblicazione di Bleeding Edge in esclusiva su PC e Xbox One, stanno arrivando le prime recensioni di utenti e stampa internazionale, in entrambi i casi con voti non particolarmente alti.

Osservando al momento la pagina del gioco su Metacritic possiamo notare come la media dei voti della critica sia di 69 e quella delle recensioni degli utenti sia di 65. Ciò significa che il gioco non è riuscito a fare breccia nel cuore di chi l'ha recensito e non è riuscito ad andare oltre la piena sufficienza.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati dalle principali testate internazionali:

Hobby Consolas - 72/100

Metro GameCentral - 70/100

TrueAchievements - 70/100

IGN Spain - 70/100

Destructoid - 65/100

Twinfinite - 60/100

Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato e giocato in maniera del tutto gratuita su PC e Xbox One da chiunque possieda un abbonamento attivo a Xbox Game Pass nella sua versione standard o Ultimate. Giocando nei prossimi giorni sarà inoltre possibile accaparrarsi il Pacchetto Punk di Bleeding Edge gratis.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per vincere le primissime partite in Bleeding Edge e imparare ad usare ognuno dei personaggi disponibili al lancio?