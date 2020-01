Bleeding Edge: l'arrivo su Xbox Game Pass ha influenzato lo sviluppo, spiega Ninja Theory

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il direttore creativo di Bleeding Edge, Rahni Tucker, riferisce di come la consapevolezza del team di Ninja Theory di dover lanciare l'action multiplayer su Xbox Game Pass ne abbia influenzato il processo di sviluppo.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a detta di Tucker, ha determinato alcune delle scelte più importanti compiute da Ninja Theory in sede di sviluppo di questa IP inedita, come riferisce lo stesso direttore creativo affermando che "se arrivi al gioco attraverso il catalogo del Game Pass e forse non sei molto ferrato su questo genere di esperienze, può essere un po' difficile immergersi nel gioco. Forse quei giocatori non conoscono tutti i pulsanti, o non sanno come funzionano le modalità propostegli, quindi stiamo cercando di concentrarci su questo e di assicurarci che la curva di apprendimento per i nuovi utenti che si approcciano a questo genere di giochi sia la meno ripida possibile".

A detta di Tucker, quindi, Bleeding Edge sarà un titolo estremamente accessibile sin dal suo giorno di lancio, previsto per il 24 marzo su Xbox One e PC, in entrambi i casi con la possibilità di scaricarlo e fruirlo "gratuitamente" attraverso il proprio account Xbox Game Pass. Per un ulteriore approfondimento sugli attuali impegni della sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios, vi rimandiamo all'ultimo video diario di Ninja Theory da Project Mara a Hellblade 2.