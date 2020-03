Bleeding Edge, aspettando la recensione: discutiamo del gameplay in un video dedicato!

Mentre proseguono i lavori sul misterioso Project Mara e sull'intrigante Senua's Saga: Hellblade 2, il team di Ninja Theory ha reso disponibile la sua nuova produzione.

Stiamo ovviamente parlando di Bleeding Edge, il primo titolo interamente votato al multiplayer online a portare la firma della software house britannica di stanza a Cambridge. Il coloratissimo hero brawler è infatti approdato ufficialmente nei cataloghi videoludici di Xbox One e PC Windows lo scorso martedì 24 marzo. La produzione è dunque disponibile in esclusiva su dispositivi Microsoft, come facilmente prevedibile in seguito all'acquisizione di Ninja Theory da parte della Casa di Remond.

In attesa della recensione definitiva del gioco, la Redazione di Everyeye ha scelto di confezionare un video interamente dedicato a questa coloratissima produzione, popolata da un cast di personaggi sopra le righe. Al suo interno, vi raccontiamo con dovizia di particolari tutte le caratteristiche fondamentali che vanno a plasmare il gameplay di Bleeding Edge. Come di consueto, potete scegliere di dedicarvi alla visione grazie al filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, oppure di raggiungerlo direttamente dalle pagine del Canale YouTube di Everyeye.it.



In entrambi i casi, vi lasciamo alla visione del filmato ricordandovi che sulle nostre pagine potete inoltre trovare il recente provato di Bleeding Edge realizzato dal nostro Marco Mottura.