Bleeding Edge: un primo assaggio del gioco nella nostra Videoanteprima

Il coloratissimo e irriverente Bleeding Edge è il primo progetto annunciato da Ninja Theory dopo l'acquisizione da parte di Microsoft avvenuta lo scorso mese di novembre. Il gioco è stato mostrato nel corso dell'E3 2019 ed è apparso fin da subito fuori di testa.

Bleeding Edge era trapelato nelle ore immediatamente precedenti alla manifestazione losangelina con un leak, ma finalmente ne abbiamo potuto avere un assaggio in via ufficiale. Si tratta del nuovo titolo degli autori di Enslaved, DmC e di Hellblade, che ha uno stile particolarissimo e divertente, e sarà incluso nell'Xbox Game Pass, cosa che potrà invogliare più di un giocatore a dargli una chance.

Il gioco sarà un action in terza persona focalizzato sul multiplayer online, in particolare grazie agli scontri quattro contro quattro che lo contraddistinguono. Ci sarà ampio spazio per la personalizzazione, sia delle abilità da utilizzare in battaglia (e lo stile di combattimento sembra piuttosto bizzarro, per cui ci sarà da divertirsi), sia per quanto riguarda l'aspetto estetico del proprio personaggio.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla nostra videoanteprima. La parola passa a voi: che ne pensate? Vi ha convinto questo primo assaggio del nuovo titolo di Ninja Theory? Quali sono le vostre aspettative nei confronti di Bleeding Edge? Scatenatevi!