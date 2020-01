Bleeding Edge: closed beta, edizione retail e bonus preordine per il gioco di Ninja Theory

In occasione dell'evento XO19, Microsoft ed il team di Ninja Theory avevano presentato un nuovo gameplay trailer in 4K di Bleeding Edge, atteso sul mercato videoludico nel corso della primavere di quest'anno.

Ora, direttamente dalle pagine dell'account Twitter ufficiale della software house, giungono ulteriori interessanti novità per quanto riguarda la commercializzazione del gioco. Ninja Theory ha infatti annunciato che Bleeding Edge arriverà su Xbox One anche in versione retail, come potete verificare dall'immagine disponibile in calce a questa news. In precedenza, era stato confermata esclusivamente la distribuzione del gioco su PC e Xbox One via Steam e Microsoft Store, oltre che l'arrivo su Xbox Game Pass.

Il preordine della versione fisica di Bleeding Edge offrirà i medesimi bonus delle controparti digitali. Tra questi ultimi, oltre ad alcuni contenuti in-game, figura anche la possibilità di partecipare a due sessioni di Closed Beta. La prima di queste prenderà il via in data venerdì 14 febbraio e si protrarrà per l'intero weekend. La seconda è invece attualmente attesa per la giornata di venerdì 13 marzo.



Ricordandovi che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 24 marzo 2020, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Bleeding Edge, a firma di Daniele D'Orefice.