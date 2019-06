Bleeding Edge: combattimenti 4 contro 4 nel gameplay off-screen dell'E3

Grazie ai curatori del canale YouTube di 3DJuegos, diamo uno sguardo alle primissime scene di gioco di Bleeding Edgein questo video off-screen che mostra in azione i protagonisti del nuovo sparatutto multiplayer sviluppato da Ninja Theory.

Per realizzare questo insolito PvP Melee, gli autori di Hellblade Senua's Sacrifice collaboreranno con Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry, per attingere al suo sconfinato bagaglio di esperienza ed erigere un'impalcatura di gioco caratterizzata da un'ampia possibilità di customizzazione sia per le abilità da utilizzare in battaglia che per l'aspetto estetico del proprio alter-ego.

Scorrendo le scene di gameplay immortalate nel video che campeggia a inizi news possiamo così familiarizzare con il layout delle arene di dimensioni medio-piccole in cui ci scontreremo in frenetiche sfide online 4 contro 4.

Vi lasciamo perciò al nuovo filmato off-screen e vi ricordiamo che la data di lancio di Bleeding Edge su PC e Xbox One deve essere ancora annunciata. Il titolo, fruibile gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, potrà essere provato in anteprima da parte di chi parteciperà alla fase di Closed Alpha prevista a partire dal 27 giugno.