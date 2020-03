Bleeding Edge: come sbloccare il Paccheto Punk gratis

Se non vedete l'ora di mettere le mani su Bleeding Edge, il particolare titolo di Ninja Theory che mescola le meccaniche di un MOBA a quelle di un action in terza persona, ecco tutte le istruzioni per sbloccare il Pacchetto Punk e accedere sin da subito ad una serie di contenuti extra gratuiti.

Questo bundle non può essere infatti acquistato in alcun modo e ottenerlo è molto semplice. Per aderire alla promozione avviata da Microsoft basta infatti effettuare il login ai server di gioco nel periodo compreso tra il 24 marzo (giorno d'uscita del gioco su Microsoft Store, Steam e Xbox) e il 31 marzo 2020. Chiunque avvierà il gioco almeno una volta durante questa settimana avrà automaticamente diritto a scaricare il Punk Pack.

Ecco di seguito tutti i contenuti del pacchetto:

Skin combattente Punk Rock per Niđhöggr

Skin combattente Butterpunk per Buttercup

Skin combattente Vigilante per ZeroCool

Hoverboard del ribelle

Veicolo combattente

Pacchetto adesivi di gioco

3 emote di insulti bonus per i combattenti

Va precisato che la promozione è valida non solo per gli utenti che hanno acquistato o acquisteranno una copia del gioco ma anche quelli che ci giocheranno su PC e console tramite un abbonamento a Xbox Game Pass.