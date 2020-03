Bleeding Edge: come sbloccare skin, mod, emote e oggetti cosmetici

Dopo diverse settimane di attesa, finalmente Bleeding Edge è disponibile su Xbox One e PC. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere nuove mod, skin, emote, pitture e altri cosmetici per personalizzare il vostro eroe nel nuovo gioco multiplayer di Ninja Theory.

In Bleeding Edge ci sono due tipologie di valuta in-game: i crediti, che vengono guadagnati in maggior quantità in base alle prestazioni del giocatore in partita, e le parti di mod, ottenibili portando a termine i match e salendo di livello con il vostro personaggio.

Come sbloccare nuove mod in Bleeding Edge

Le parti di mod (quelle blu con l'icona a forma di ingranaggio) servono proprio ad acquistare nuove mod, gli oggetti che potete far equipaggiare al vostro personaggio per modificare le sue abilità.

Ogni personaggio di Bleeding Edge ha tre mod equipaggiate di default, e due slot aggiuntivi in cui inserire le mod di vostra preferenza per modificare le sue abilità sul campo di battaglia. Esistono 8 tipologie di mod, ognuna delle quali può migliorare le seguenti caratteristiche del personaggio: buff, ricarica, danni inflitti, difesa, durata, capacità di cura, salute, autonomia e velocità.

Applicando diverse mod potete cambiare e alterare le statistiche di ogni personaggio. Considerando la gamma di abilità dei personaggi e le statistiche ad essi associate, c'è molta libertà a disposizione per adattare ogni personaggio al proprio stile di gioco.

Le parti della mod vengono guadagnate smantellando le mod che di cui non avete più bisogno. Riceverete 50 parti di mod ad ogni smantellamento, e ogni nuova mod avrà un costo di 250 parti di mod.

Come ottenere nuove skin e oggetti cosmetici in Bleeding Edge

Avrete bisogno dei crediti (quelli arancioni con il simbolo C) per acquistare nuove skin, pitture, emote, tavole da surf e in generale ogni oggetto cosmetico con cui personalizzare l'aspetto del vostro eroe.

Gli sticker e le pitture sono gli oggetti meno costosi, mentre le tavole da surf possono arrivare a costare al massimo 8.000 crediti. Le skin, invece, hanno in media un prezzo di 2.000 crediti. Dal momento che i crediti a vostra disposizione non sono illimitati, il nostro consiglio è di dare priorità all'acquisto degli oggetti di vostro maggior interesse, in modo da ottenerli il prima possibile.

