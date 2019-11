Bleeding Edge: la demo dell'X019 in un nuovo video gameplay in 4K

In occasione dell'X019 FanFest, Microsoft ha mostrato una nuova demo di Bleeding Edge e permesso agli spettatori dell'evento londinese di provare in anteprima il titolo. I colleghi di COGconnected hanno realizzato un video gameplay in 4K tratto dal PvP Melee in salsa multiplayer di Ninja Theory.

Con Bleeding Edge, gli autori britannici si allontanano dall'esperienza singleplayer offerta da titoli come Hellblade Senua's Sacrifice e DmC Dvil May Cry per abbracciare il multiplayer competitivo con una formula intrisa di elementi picchiaduro, calando il tutto in un contesto MOBA per farci ingaggiare delle frenetiche sfide 4 contro 4 all'interno di arene di dimensioni contenute. Il filmato che trovate in cima alla notizia si focalizza appunto sulle battaglie online 4vs4 e sull'inquadratura in terza persona con visuale "alla Zelda", una scelta piuttosto inusuale per questo genere di titoli.

I personaggi di questa nuova proprietà intellettuale avranno a disposizione un ricco ventaglio di mosse, attacchi speciali, elementi di equipaggiamento e abilità inedite, con potenziamenti meccanici che, nelle intenzioni degli sviluppatori inglesi, renderanno ancora più divertente l'offerta ludica di questo titolo scaricabile e fruibile "gratuitamente" da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il lancio di Bleeding Edge è previsto per il 24 marzo del 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One. Se desiderate approfondire la conoscenza su grafica, gameplay e contenuti del nuovo titolo multiplayer di Ninja Theory, il nostro consiglio non può che essere quello di ammirare il video gameplay dell'X019 e di leggere il nostro speciale su Bleeding Edge a firma di Daniele D'Orefice.