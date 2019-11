Bleeding Edge: il Microsoft Store svela data di uscita, Beta e bonus preorder

Bleeding Edge di Ninja Theory sarà uno dei protagonisti dell'evento X019 di Londra e della puntata speciale di Inside Xbox in onda questa sera dalle 21:00. Il Microsoft Store tuttavia ha svelato in anticipo numerosi informazioni tra cui la data di uscita, la data della Beta Chiusa (con due sessioni previste) e i bonus preorder.

Bleeding Edge è atteso per il 24 marzo 2020 su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, scaricabike da Xbox Game Pass sin dal day one. La compagnia ha inoltre rivelato che tutti coloro che effettueranno il preorder o giocheranno tramite Game Pass otterranno il Pacchetto Punk Pack e l'accesso alla Beta Chiusa di Bleeding Edge.

Beta chiusa 1 il 14 febbraio 2020

Beta chiusa 2 il 13 marzo 2020

Gioca per primo con Bleeding Edge prima del lancio il 24 marzo 2020

Punk Rock Niđhöggr (skin da combattimento)

Butterpunk Buttercup (skin da combattimento)

Outrider ZeroCool (skin da combattimento)

Hoverboard di Rioter

Pacchetto sticker di gioco Lascia il segno

3 scherni bonus

Per saperne di più dovremmo attendere la puntata di questa sera di Inside Xbox, commentata su Twitch dalle 20:30, ora italiana. In ogni caso la data riportata sul Microsoft Store difficilmente sarà errata e anche le indicazioni su bonus preorder e date della Beta dovrebbero rivelarsi corrette.