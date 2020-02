Bleeding Edge: Ninja Theory annuncia le date della Closed Beta su PC e Xbox One

Con l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio arriva anche la conferma, da parte di Microsoft e degli autori di Ninja Theory, dell'apertura della fase di Closed Beta di Bleeding Edge su PC e Xbox One.

La prima fase di beta testing di Bleeding Edge coinvolgerà tutti coloro che hanno prenotato il gioco e gli iscritti al servizio in abbonamento di Xbox Game Pass che vorranno provare in anteprima il nuovo action multiplayer degli sviluppatori degli horror nextgen Hellblade 2 e Project Mara.

La prima fase di Closed Beta avrà luogo il 14 febbraio, mentre la seconda inizierà il 13 marzo con le medesime modalità di partecipazione da parte degli utenti in preorder e degli abbonati al Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One. Il client della beta potrà essere scaricato a ridosso dell'apertura dei server, prevista per venerdì 14 febbraio alle ore 13:00 italiane. La fase di testing multiplayer si protrarrà fino a lunedì 17 febbraio, terminando ufficialmente alle ore 03:00 nostrane.

Rimaniamo in attesa di conoscere i personaggi, le modalità e le mappe accessibili durante questa fase di Closed Beta: nel frattempo, vi invitiamo a tuffarvi insieme a noi nella dimensione sci-fi dell'ultimo action competitivo di Ninja Theory con la nostra prova multiplayer di Bleeding Edge.