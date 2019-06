Bleeding Edge di Ninja Theory: trapela online il primo gameplay per Xbox Scarlett?

La sempre attenta community del forum videoludico di ResetEra ci propone in anteprima il filmato di presentazione di Bleeding Edge, il nuovo progetto di Ninja Theory che gli sviluppatori giapponesi annunceranno nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2019.

Stando a quanto mostrato in questo video, al progetto di Bleeding Edge collaborerà Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. I protagonisti di questa nuova proprietà intellettuale per PC, Xbox One e, presumibilmente, Xbox Scarlett dovrebbero essere dei combattenti di uno sport del futuro.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, il titolo vedrà gli utenti partecipare a delle sfide online 4 contro 4 all'interno di arene di medie dimensioni, una formula non troppo dissimile da quanto sperimentato in Super Smash Bros. Ultimate ma con ambientazioni completamente tridimensionali e ampia possibilità di movimento. Sempre dal filmato "confidenziale" trapelato online apprendiamo che gli autori di Ninja Theory intendono lanciare una fase di Alpha testing il prossimo 27 giugno, anche se non sappiamo se su PC o su Xbox One. A ogni modo, le scene di gameplay ammirate in questo trailer potrebbero rappresentare le primissime scene di gioco di un titolo Xbox Scarlett.

Per avere una conferma o una smentita ufficiale a questo importante leak, non ci resta che attendere lo show E3 di Microsoft previsto per domenica 9 giugno alle ore 22:00 italiane.