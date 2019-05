Bleeding Edge è la nuova IP di Ninja Theory, sarà annunciata all'E3 2019?

Sembra che Ninja Theory, studio acquisito da Microsoft lo scorso anno, sia pronto a mostrare al mondo il suo nuovo progetto, almeno secondo quanto riportato dal leaker che ha svelato la scaletta della conferenza Xbox E3 2019.

Oltre a Halo Infinite, Gears 5, Battletoads, Ori and the Will of the Wips ed il nuovo Fable, uno degli annunci della conferenza Microsoft alla fiera di Los Angeles dovrebbe riguardare proprio Bleeding Edge, questo apparentemente il titolo della nuova IP degli autori di Hellblade Senua's Sacrifice.

Il gioco viene descritto come "una nuova IP Sci-Fi Cross-Gen per PC, Xbox One e Xbox Scarlett", altri dettagli non sono noti. Nei mesi scorsi si parlava di un gioco co-op per quattro giocatori, il progetto sarebbe in fase di sviluppo da sei anni e pronto a vedere la luce nel 2020. Anche in questo caso, così come il rumor del reboot di Perfect Dark, niente è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.