Bleeding Edge: nuovo video gameplay OffScreen per il gioco di Ninja Theory

Lo YouTuber inglese Arekkz Gaming ha pubblicato un video gameplay OffScreen di Bleeding Edge, la nuova IP di Ninja Theory in arrivo nel 2020 su Xbox One e PC Windows, probabilmente anche su Xbox Scarlett al lancio della console.

Il gioco è stato mostrato alla Gamescom a porte chiuse a stampa e influencer, Arekkz propone undici minuti di gameplay OffScreen incentrato sui personaggi di Gizmo e Kulev. Ricordiamo che Bleeding Edge è un gioco fortemente orientato al multiplayer con scontri 4v4 in enormi arene.

Lo studio, ora di proprietà di Microsoft, non ha nascosto un certo interesse per una modalità single player, tuttavia al momento non c'è niente di certo in programma e il team non ha piani per aggiungere una campagna o uno Story Mode a Bleeding Edge, che nasce come progetto multiplayer 4v4.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Bleeding Edge effettuata alla Gamescom, che si chiude con queste parole: "Difficilmente scommetteremmo sul successo di Bleeding Edge, ma non perché il gioco di Ninja Theory non sia gradevole. È anzi un action game competitivo con influenze da MOBA che funziona bene ed è divertente (anche se non sappiamo dire se ciò avverrà anche sul lungo periodo), nonostante non faccia nulla di così rivoluzionario e degno di nota."