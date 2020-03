Bleeding Edge: i protagonisti del gioco Ninja Theory si combattono nel trailer di lancio

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto sugli scaffali di Bleeding Edge, il particolare titolo targato Ninja Theory che torna a mostrarsi al pubblico con il trailer di lancio.

Il filmato in questione, che non contiene alcuna sequenza in game, ci presenta i vari lottatori dei quali potremo vestire i panni per combattere nei match, ovvero criminali che hanno modificato il proprio corpo con delle "augmentation", ovvero parti cibernetiche che li rendono incredibilmente forti e agili. Per chi non lo sapesse, Bleeding Edge mescola alcune meccaniche tipiche dei MOBA (vedi la presenza di eroi con abilità uniche) a quelle degli action in terza persona. Lo scopo del gioco è quello di riuscire ad avere il sopravvento sulla squadra avversaria conquistando zone o depositando alcune batterie che appaiono a cadenza regolare in alcuni punti dell'arena.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Bleeding Edge arriverà il prossimo 24 marzo 2020 in esclusiva su Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store). Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio Xbox Game Pass potrà scaricare e giocare il titolo sin dal giorno di lancio senza alcun costo aggiuntivo.

