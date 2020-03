Bleeding Edge: la video recensione del nuovo gioco multiplayer degli autori di Hellblade

Bleeding Edge è il nuovo gioco multiplayer di Ninja Theory, team noto per DmC ed Hellblade Senua's Sacrifice. Lo studio esce dalla sua zona di comfort e propone un hero brawler multiplayer interessante ma non perfetto.

Come illustrato nella nostra recensione di Bleeding Edge da Marco Mottura, l'ultima fatica digitale di Ninja Theory prova a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel settore dei MOBA smarcandosi dalle meccaniche ormai consolidate del genere.

L'esperimento compiuto dalla software house britannica, però, denota manifesti limiti e un'immaturità nello sviluppo che finiscono col deprimerne l'offerta ludica generale. Gli evidenti sforzi compiuti dall'azienda di Cambridge nell'infondere originalità al progetto vengono così parzialmente vanificati da una progressione non impeccabile dell'esperienza di gameplay e da una mole di contenuti che, allo stato attuale, sembra essere insufficiente a fidelizzare gli appassionati.

Al netto delle lacune dell'offerta di lancio di Bleeding Edge, la sua disponibilità immediata nel catalogo di Xbox Games Pass e la crescente popolarità del servizio in abbonamento di Microsoft potrebbero ridare slancio a questa esperienza multiplayer e contribuire, come avvenuto con il sandbox piratesco Sea of Thieves e con altri titoli a sviluppo continuo, a un'evoluzione del titolo nel medio-lungo periodo attraverso una costante iniezione di modalità, funzionalità e sorprese contenutistiche.