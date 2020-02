Bleeding Ege in azione: una guida definitiva al gameplay del gioco in video

Mentre si avvicina l'inizio della prima sessione di Closed Beta di Bleeding Edge, previsto per la giornata di venerdì 14 febbraio, alla community videoludica viene offerta un'ulteriore occasione per dare uno sguardo alla produzione.

Lo YouTuber Arekkz gaming ha infatti avuto modo di realizzare uno speciale contenuto dedicato, sponsorizzato dal team di Ninja Theory, responsabile dello sviluppo del gioco. Grazie a questa partnership è dunque nata una sorta di "Guida definitiva per principianti" a tema Bleeding Edge. Il video, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, offre un'interessante panoramica su alcune delle dinamiche di base che caratterizzeranno il nuovo gioco degli autori di Hellblade: Senua's Sacrifice. Agli appassionati desiderosi di apprendere qualche informazione aggiuntiva sul multiplayer online a squadre targato Ninja Theory, auguriamo dunque una buona visione!



Il titolo, lo ricordiamo, sarà disponibile su Xbox One e PC Windows tra poche settimane. la data di uscita è infatti fissata per la giornata di martedì 24 marzo. In attesa della pubblicazione, sulle pagine di Everyeye potete trovare diversi speciali dedicati. Tra questi, vi segnaliamo il provato di Bleeding Edge realizzato dal nostro Daniele D'Orefice, che ha avuto modo di testare con mano il frutto delle fatiche dei ragazzi di Ninja Theory.