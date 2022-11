Blight Survival arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S? Le ultime dagli sviluppatori

Il sorprendente video d'annuncio di Blight Survival ha suscitato un grande interesse tra gli appassionati di action adventure, sia per la bontà della grafica e di un gameplay a metà tra Dark Souls e The Last of Us che per l'originalità di un plot narrativo ambientato in una versione alternativa del Medioevo.

Consapevoli della curiosità alimentata nei patiti del genere, gli esponenti degli studi Haenir intervenuti nuovamente sui social per fornire un piccolo ma importante chiarimento sulla natura multipiattaforma del loro ambizioso progetto.

Alla precisa domanda postagli da un utente su Twitter desideroso di sapere se Blight Survival vedrà mai la luce su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i rappresentanti della software house indie sottolineano che "è nostra intenzione portarlo su console. Ovviamente non possiamo promettervi nulla al momento poiché dobbiamo ancora stabilire una partnership con Xbox e PlayStation, ma speriamo davvero di poter realizzare questo nostro sogno".

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Blight Survival è un action horror roguelite ambientato in una versione alternativa dell'Europa del 14° secolo, con due fazioni invischiate in una guerra eterna. I giocatori devono indossare l'armatura del cavaliere medievale di una delle due fazioni e scendere sul campo di battaglia per fronteggiare la minaccia rappresentata dal Blight, una forma di 'virus demoniaco' che trae forza dal sangue dei cadaveri in composizione per trasformarli in creature non-morte.