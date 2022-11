Blight Survival: cavalieri medievali, zombie e tanta voglia di stupire su Unreal Engine 5

Andiamo alla scoperta di Blight Survival, un action horror cooperativo ambientato in una versione alternativa del Medioevo con battaglie da combattere all'arma bianca contro schiere di zombie infetti.

Il 'Blight' che dà il nome all'ultimo progetto indipendente plasmato da questa software house composta da soli due sviluppatori è l'elemento oscuro da cui traggono forza i non-morti affrontati dai giocatori.

Risorte su un campo di battaglia intriso del sangue delle vittime di una guerra infinita scatenata da due regnanti fittizi del 14° secolo, le creature demoniache daranno del filo da torcere al nostro coraggioso alter-ego, obbligandolo a collaborare con gli altri esploratori incaricati di indagare sull'origine del Blight.

Solo i più audaci sapranno spezzare il circolo vizioso di morte e distruzione ma, per farlo, dovranno avventurarsi nelle aree del campo di battaglia maggiormente intrise del sangue marcescente da cui scaturiscono le legioni di zombie.

L'esperienza di gioco promessaci dal team Haenir prende spunto dalle meccaniche delle opere roguelite per adattarle a un contesto che prevede una grande libertà di esplorazione e tantissime armi da sbloccare, in un susseguirsi di sfide da completare insieme ai propri amici e ai cavalieri incrociati nelle lobby multiplayer cooperative. Il lancio del titolo dovrebbe avvenire nel 2023 in esclusiva su PC, ma i ragazzi degli studi Haenir hanno già manifestato pubblicamente la propria intenzione di portare Blight Survival su PS5 e Xbox Series X/S.