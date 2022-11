Blight Survival: il lato horror del Medioevo nel nuovo action cooperativo

Dopo aver accolto con gioia (e terrore) l'annuncio dell'horror in stile body cam Paranormal Tales, ci riaffacciamo su Steam per fare la conoscenza di Blight Survival, un action cooperativo a tinte oscure ambientato in una versione alternativa dell'Europa medievale.

Il plot narrativo steso dagli autori di Haenir Studio verte attorno alle brutali battaglie combattute dai cavalieri di due stati fittizi invischiati in una guerra eterna. Nel purgatorio digitale tratteggiato dagli sviluppatori indie, il sangue di cui è intrisa la terra genererà una stirpe di mostri che renderà ancora più spaventose le sfide tra i cavaliere delle due fazioni in guerra.

Il nostro compito sarà perciò quello di provare a spezzare questo circolo vizioso di morte, distruzione e guerra avventurandoci nelle aree del campo di battaglia maggiormente intrise del sangue marcescente da cui scaturiscono le legioni demoniache.

Portare a termine questa missione non sarà affatto semplice, da qui la presenza di una modalità cooperativa a quattro giocatori che correrà lungo tutta la campagna principale per elevare l'esperienza ingame. L'esplorazione delle terre devastate dalla guerra sarà completamente libera, con tantissimi segreti da scoprire e un'infinità di nemici (e cadaveri) da depredare. La progressione roguelite delle attività obbligherà i giocatori a perdere tutto ciò che avranno conquistato alla morte del proprio alter-ego che, nel run successive, andrà a ingrossare le fila dei nemici.

Il 'Coming Soon' che campeggia sulla pagina Steam di Blight Survival ne suggerisce l'approdo su PC entro breve, si spera entro la fine del 2022 o, comunque, non più tardi della seconda metà del prossimo anno.