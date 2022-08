Blind Fate Edo no Yami: l'action cyberpunk italiano ha una data su PC e console!

Gli sviluppatori italiani di Troglobyte Games ci rituffano nelle atmosfere cyberpunk di Blind Fate Edo no Yami con un video gameplay che annuncia, finalmente, la data di lancio di questo promettente action su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto edito da 101XP, ricordiamo che Blind Fate è un action platform a scorrimento orizzontale che vede gli utenti interpretare un cyber samurai cieco in una reinterpretazione distopica del periodo Edo del Giappone.

Non potendo contare sulla vista, il nostro coraggioso alter-ego deve fare affidamento sulla Maschera dell'Oni, un potente manufatto dotato di una funzione ipertecnologica che consente al protagonista di creare una simulazione del mondo che lo circonda, permettendogli così di individuare i nemici e scoprirne i punti deboli. Nel corso dell'avventura è possibile scoprire la storia alternativa delle versioni robotiche delle creature più rappresentative del folklore giapponese.

La commercializzazione di Blind Fate Edo no Yami è prevista per il 15 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Blind Fate Edo no Yami, l'action cyberpunk italiano.