Blind Fate: Edo no Yami, l'action italiano si mostra con un nuovo trailer di gameplay

In occasione dell'E3 2021 il publisher 101xp e gli sviluppatori di Troglobytes Games hanno mostrato al grande pubblico un nuovo trailer di gameplay di Blind Fate: Edo no Yami, promettente action platform che affianca le atmosfere del periodo Edo a pericolose macchine robotiche.

Annunciato lo scorso settembre dal team italiano di Troglobytes Games (già autori di HyperParasite), Blind Fate: Edo no Yami mette i giocatori nei panni di Yami, un cyber samurai privato del dono della vista e al servizio dello Shogun che avrà il compito di proteggere i civili dagli abomini robotici che infestano il mondo di gioco.

Ambientato nel periodo New Edo, un'epoca oscura che fonde l'immaginario della tradizione giapponese alle moderne e decadenti atmosfere cyberpunk, il protagonista dovrà usare i suoi sensi amplificando suoni, vibrazioni e fonti di calore per individuare le minacce e colpirle a suon di katana e cannone portatile, alternando attacchi fulminei e una devastante potenza di fuoco.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Blind Fate: Edo no Yami uscirà nel corso del 2021 (la data ufficiale non è ancora stata comunicata) prima su PC (via Steam) e poi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.