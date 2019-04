Blind Squirrel ha lavorato a Mortal Kombat Collection, ma il progetto è stato cancellato

Se ben ricordate, lo scorso mese di dicembre vi avevamo riferito di come Blind Squirrel fosse al lavoro sulle versioni rimasterizzate di tre storici picchiaduro risalenti agli anni '90. Nessun nome fu esplicitato, ma le ipotesi più accreditate volevano la softare house impegnata nel revival dei primi tre capitoli di Mortal Kombat.

Le speculazioni ci avevano preso in pieno: lo studio specializzato nel restaurare software videoludici stava effettivamente dando forma alla rimasterizzazione completa dell'originale trilogia del franchise, la cui titolazione finale sarebbe dovuto essere "Mortal Kombat Kollection Online". Il progetto, ben avviato e supportato dall'iniziale entusiasmo di Warner Bros., è stato tuttavia cancellato in un secondo momento.

"Alla fine di agosto eravamo ancora una volta di fronte ad Ed Boon, questa volta presentandoci con una versione giocabile di Mortal Kombat Returns. Ed l'ha subito adorato e poco dopo ha contattato i responsabili di Warner per metterci in contatto con loro per pubblicare il gioco", recitano le dichiarazioni di Danny Huynh, Concept Artist UI Artist presso Blind Squirrel Games.

"Dopo varie dimostrazioni ai vertici di WB, il team ha ricevuto un commento: "Il vostro progetto è sulla via dell'approvazione. Dopo circa una settimana, ecco un'altra chiamata telefonica: "Siamo spiacenti, abbiamo deciso di andare in un'altra direzione e non avremo bisogno del vostro gruppo. Non possiamo affidare lo sviluppo di un progetto così importante ad un team senza alcun titolo realizzato per intero".

In calce trovate una galleria di immagini condivise da Huynh, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo alle vestigia di questo progetto ormai scartato definitivamente.

Per quanto possa arrecare dispiacere, la notizia è indorata dal fatto che Mortal Kombat 11 è ormai alle porte: il nuovo gioco di Ed Boon sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 23 aprile.