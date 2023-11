Blizzard, l'addio è ufficiale: il Senior Art Director Samwise Didier lascia la compagnia

A distanza di pochi giorni dalle parole di Mike Ybarra di Blizzard, per cui "i giocatori sono impazienti e vogliono cose nuove ogni giorno", giungono importanti informazioni dal mondo Blizzard Entertainment: in data 10 novembre 2023, il Senior Art Director Samwise Didier ha ufficializzato il suo abbandono della software house.

Arrivata la notizia come un fulmine a ciel sereno con un post via Twitter/X, Didier ha comunicato l'intenzione di ritirarsi dalla sua "amata Blizzard Entertainment", facendo in modo che quello di ieri fosse il suo ultimo giorno presso l'azienda. L'ormai ex Senior Director è entrato a far parte della compagnia nell'ormai lontano 1991 e, come specificato da lui stesso nel lungo post di elogio ed addio a Blizzard, da quel momento la sua vita lavorativa ha subito una svolta in positivo.

Sotto il post sopracitato non sono mancate di certo parole di elogio per Samwise Didier: tra i tanti, ad aver voluto ringraziare l'Art Director per il suo contribuito ci ha pensato Mike Ybarra, il presidente dell'azienda: "grazie mille per tutto quello che hai fatto per Blizzard, Sammy!", sono alcune delle parole usate dalla figura di spicco di Blizzard per elogiare il "contributo a costruire lo stile artistico distintivo di Blizzard". Dopo che il presidente Mike Ybarra ha parlato della maggiore autonomia di Blizzard nella gestione dei giochi dopo l'acquisizione di Activision-Blizzard ad opera di Microsoft, è giunto il momento per Didier di uscire dalle scene videoludiche abbandonando il ruolo di Senior Art Director presso l'azienda.