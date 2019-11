Blizzard affaire: l'organizzazione Tempo Storm recluta Blitzchung

L'organizzazione Tempo Storm, con un tempismo che ha dell'incredibile, ha annunciato di aver assunto Wai Chung "Blitzchung" Ng, il giocatore di Hearthstone che ha provocato il terremoto che ha scosso le fondamenta di Blizzard.

Tra oggi e domani, infatti, sono previste nuove proteste alla BlizzCon che si aprirà stasera.

"Sono entusiasta di entrare a far parte dei Tempo Storm", ha dichiarato Blitzchung al portale ESPN. "Sono di supporto durante il mio ban e vogliono aiutarmi a tornare e a competere di nuovo. Non vedo l'ora di giocare di nuovo a Hearthstone. Grazie a Tempo Storm e tutti i miei fan per avermi supportato!"

I Tempo Storm sono uno dei team attivi su più titoli ma sono storicamente nel competitivo di Hearthstone. Il suo fondatore Andrey "Reynad" Yanyuk è un famoso streamer di card game su Twitch ed è diventato famoso in Magic: The Gathering e Hearthstone, oltre a esser coinvolto nello sviluppo un gioco di carte tutto suo.

"La prima cosa che cerchiamo durante lo scouting di potenziali giocatori dei Tempo Storm è il personaggio", ha detto Reynad. "I risultati contano, ma non ci danno l'intero quadro. I nostri giocatori sono ambassador del nostro brand e dei nostri valori. Per questo motivo, reclutiamo giocatori che rispettiamo e ammiriamo dentro e fuori. Tempo è orgoglioso della posizione che Blitzchung ha deciso di prendere, e del coraggio necessario per averlo fatto. Siamo onorati di avere Blitzchung".