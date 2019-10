Blizzard afferma che Nintendo può avere i personaggi di Overwatch per Smash Bros

Overwatch arriverà su Switch in meno di due settimane e darà ai fan Nintendo la possibilità di mettere le mani sul famoso gioco targato Blizzard. In molti si chiedono se la collaborazione tra Nintendo e Blizzard porterà altri frutti. Per esempio, i personaggi di Overwatch arriveranno mai in Super Smash Bros Ultimate?

La risposta sembra spettare a Nintendo perchè Jeff Kaplan, vice presidente di Blizzard Entertainment, durante un'intervista con IGN ha risposto così: " Per la squadra di Smash Bros sono tutti a disposizione, qualsiasi personaggio, noi li amiamo tutti. Sono tutti i nostri bambini e possono averli tutti. Abbiamo trentuno personaggi tra cui scegliere. Tracer è la nostra ragazza, la nostra mascotte. Lei sarebbe la mia prima scelta. Ma ce ne sono altri in lizza. Credo che molta gente possa immaginarsi immediatamente il gameplay di Doomfist applicato a Smash, ma se fosse per me, vorrei vedere Tracer".

Insomma, Blizzard apre le porte del suo roster. Chissà se Nintendo coglierà la palla al balzo. Intanto, il responsabile del porting di Overwatch su Nintendo Switch ha parlato dell'importanza del giroscopio. Potete vedere un video di gameplay di Overwatch sulla console ibrida di Nintendo sulle nostre pagine.