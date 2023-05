Blizzard si affiderà all'IA per creare i suoi asset? Mike Ybarra risponde alla polemica

Nel mentre ci viene svelato a che ora apriranno i server dell'Early Access di Diablo 4, si fa strada una nuova polemica legata all'Intelligenza Artificiale e al suo potenziale impiego all'interno dei giochi di Blizzard.

Blizzard ha recentemente registrato un brevetto che cita l'utilizzo dell'IA per la "generazione di immagini 2D basata su machine learning", una notizia che ha destabilizzato una fetta della fanbase della compagnia. A esprimere le poprie perplessità è stato anche Eric Convington, ex designer di Blizzard, che teme i suoi ex colleghi possano affidarsi alle IA per produrre asset e stile grafico di Diablo 4 e di altri giochi in arrivo nel prossimo futuro.

Tuttavia, la risposta del presidente di Blizzard, Mike Ybarra, non si è fatta attendere ed ha tempestivamente messo a tacere le lamentele sorte in questi ultimi giorni: "Blizzard si sforzerà sempre di mantenere la qualità tipica di Blizzard. Stai cercando di associare i recenti progressi dell'IA (IA generativa) a qualcosa di completamente estraneo", ha detto Ybarra, replicando direttamente ai dubbi espressi da Eric Covington, che ha lavorato per l'azienda in vari ruoli da maggio 2014 a marzo 2023. "Il nostro approccio in Blizzard è quello di utilizzare il machine learning e l'intelligenza artificiale in modi che siano additivi, empatici e consentano ai nostri team di talento di dedicare più tempo alle principali attività creative dalla massima qualità".

Brendan Sewell, design manager di Hearthstone, ha approfondito la questione spiegando che la tecnologia basata su IA citata nel brevetto verrà applicata per creare varianti di texture alternative su immagini e asset creati a mano da sviluppatori ed artisti. Un metodo, quindi, per creare versioni alternative risparmiando tempo ed energie, e non per sostituire in toto il lavoro manuale degli sviluppatori.

In attesa del debutto fissato al 6 giugno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 per prepararvi al meglio al ritorno tra gli inferi di Sanctuarium.