Blizzard annuncerà 'diversi progetti' a tema Diablo nel 2019

L'annuncio di Diablo: Immortal è stato un totale insuccesso da parte di Blizzard. La compagnia si è trovata nella scomoda situazione di dover affrontare le stentoree lamentele della sua stessa fanbase, rimasta estremamente delusa al termine della BlizzCon 2018.

Come è normale che sia, i vertici di Blizzard stanno ora cercando di risanare la ferita e riacquisire la fiducia dei fan. Tramite un nuovo post ufficiale, è stato quindi assicurato ai giocatori che il team di Diablo non è unicamente concentrato su Immortal ma, anzi, sta segretamente lavorando a "diversi progetti" ambientati nell'universo del celebre hack 'n' slash che saranno rivelati nel corso del 2019.

"Continuiamo a leggere il vostro feedback e proseguono le nostre discussioni interne. Abbiamo molti piani per Diablo con diversi progetti che saranno annunciati durante il prossimo anno. Non vediamo l'ora di condividere di più con voi su questi progetti, ma alcuni di essi dovranno attendere, perché preferiamo mostrarveli, anziché parlarvene. Ci vorrà ancora del tempo, nel mentre speriamo di non deludere le vostre aspettative, ma ora più che mai stiamo lavorando per regalarvi delle esperienze in Diablo di cui potrete andare fieri".

A seguito di queste dichiarazioni, sembra sempre più imminente un reveal di Diablo 4. Nel frattempo, vi ricordiamo che Diablo Immortal uscirà esclusivamente su dispositivi iOS e Android durante il prossimo anno.