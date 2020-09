Blizzard annuncia il BlizzConline, l'evento digitale che sostituisce il BlizzCon 2020

Come preannunciato durante l'estate il BlizzCon 2020, annullato a causa della pandemia di Coronavirus, vedrà la luce in una nuova versione digitale che prenderà il nome di BlizzConline fissata per il 19 e 20 febbraio 2021.

L'annuncio ufficiale arriva direttamente dalle pagine di Blizzard con un lungo post che introduce il calendario dell'evento e i concorsi che lo accompagneranno. Il BlizzConline si terrà il 19 e il 20 febbraio 2021 in versione digitale e sarà affiancato da una serie di iniziative volte a coinvolgere i fan. Tra queste il Community Showcase aperto ai cosplayer, agli artisti e ai content creator, uno spettacolo che punta a mettere insieme un mix di competizione ed esibizione. Blizzard sta inoltre preparando una speciale edizione del March of the Murlocs aperto a tutti gli utenti.

Ancora nessun dettaglio per quanto riguarda gli annunci e la scaletta dell'evento che Blizzard si riserva di pubblicare più avanti nel tempo. In attesa di saperne di più, potete trovare tutti i dettagli sui concorsi e sulle iniziative del BlizzConline a questo link.