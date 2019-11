Blizzard annuncia Diablo 4 alla BlizzCon 2019 con un trailer!

Alla fine, le numerose indiscrezioni circolate in rete nei giorni scorsi si sono rivelate veritiere! Sul palco dell'Anaheim Convention Center, teatro della BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment ha annunciato ufficialmente Diablo 4 per PS4, Xbox One e PC!

Ad accompagnare l'annuncio del nuovo capitolo della saga hack 'n' slash più famosa di sempre, c'ha pensato lo spettacolare trailer in computer grafica che potete ammirare in cima a questa notizia. Il filmato conferma il vociferato ritorno del personaggio di Lilith, regina delle Succubi già apparsa molti anni addietro durante il Pandemonium Event di Diablo 2. Lilith è tornata a Sactuarium, dopo eoni di esilio, grazie ad un rituale oscuro.

Le voci su Diablo 4 si rincorrevano da molte settimane ormai, ma ad accendere definitivamente le speranze dei giocatori c'hanno pensato degli espliciti riferimenti apparsi su una pagina del libro The Art of Diablo, trapelata in rete in anticipo rispetto alla data di lancio fissata per il 3 novembre. In ogni caso, contrariamente ad alcune voci che lo volevano come un gioco in prima persona, sarà come sempre un action-RPG isometrico, come visibile nel primo e brutale gameplay trailer di Diablo 4, mostrato subito dopo l'annuncio. Nessuna notizia, invece, sul periodo di lancio, che resta avvolto nel mistero.