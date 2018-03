Blizzard annuncia i festeggiamenti per i 20 anni di StarCraft

Il 31 marzo 2018,compie 20 anni e per l'occasioneha preparato una serie di eventi a tema che coinvolgeranno anche gli altri titoli della compagnia come Hearthstone, Heroes of the Storm e Diablo III.

Di seguito, gli eventi annunciati finoa questo momento:

StarCraft is Life A 20th Anniversary Celebration : il 31 marzo verrà pubblicato un video documentario dedicato al gioco, con retroscena, interviste agli sviluppatori e alla community.

: il 31 marzo verrà pubblicato un video documentario dedicato al gioco, con retroscena, interviste agli sviluppatori e alla community. StarCraft Remastered : il gioco sarà in vendita a prezzo scontato dal 6 al 20 marzo, inoltre verrà introdotta una nuova skin celebrativa.

: il gioco sarà in vendita a prezzo scontato dal 6 al 20 marzo, inoltre verrà introdotta una nuova skin celebrativa. Diablo III : nuovo Battlecruiser in arrivo a marzo.

: nuovo Battlecruiser in arrivo a marzo. World of Warcraft : nuovi pet: Zergling, Grunty, Baneling, Zeradar, Mini Thor.

: nuovi pet: Zergling, Grunty, Baneling, Zeradar, Mini Thor. Overwatch : nuova skin celebrativa per Widowmaker

: nuova skin celebrativa per Widowmaker Hearthstone Heroes of Warcraft : una Tavern Brawl dedicata a StarCraft arriverà a marzo

: una Tavern Brawl dedicata a StarCraft arriverà a marzo Heroes of the Storm: nuove sfide a tema StarCraft, oltre all'aggiunta di un personaggio esclusivo.

Ricordiamoche StarCraft Remastered è ora disponibile su PC e Mac OS, da tempo si parla anche di un possibile porting su console, Blizzard però non ha ancora confermato nulla a riguardo.