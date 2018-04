Blizzard ha annunciato la data e il programma della BlizzCon 2018

Organizzati con amici e parenti e preparati a un viaggio nella California meridionale per la BlizzCon 2018, l'epica celebrazione dei giochi, degli eSport e della community di Blizzard!

I biglietti per l'evento principale, che si svolgerà all'Anaheim Convention Center il 2 e 3 novembre, verranno messi in vendita il 10 e 12 maggio, mentre i biglietti per l'esclusiva cena di beneficenza pre-BlizzCon saranno disponibili il 17 maggio.

A ogni BlizzCon, gente da tutto il mondo si raduna per festeggiare la propria passione comune per i videogiochi, approfondire la conoscenza dei giochi e degli universi Blizzard direttamente con gli sviluppatori, tifare per le loro stelle degli eSport preferite durante competizioni di livello mondiale e molto altro.

Lo show di quest'anno comincerà nuovamente con gli eSport durante la settimana d'apertura della BlizzCon, che si svolgerà alla Blizzard Arena Los Angeles dal 25 al 29 ottobre, quando si disputeranno i round iniziali delle StarCraft II World Championship Series Global Finals, delle Heroes of the Storm Global Championship Finals e delle World of Warcraft Arena World Championship Finals. Le competizioni culmineranno ad Anaheim il 2 e 3 novembre con l'incoronazione dei campioni di questi tornei, insieme a quelli dell'Overwatch World Cup e degli Hearthstone Global Games.

Date dei tornei della BlizzCon

Heroes of the Storm Global Championship: 25-28 ottobre, 2-3 novembre

StarCraft II World Championship Series: 26-28 ottobre, 2-3 novembre

World of Warcraft Arena Global Championship: 29 ottobre, 2–3 novembre

Overwatch World Cup: 2-3 novembre

Hearthstone Global Games: 2-3 novembre

Un numero limitato di biglietti per gli eventi della settimana d'apertura, che si terrà alla Blizzard Arena Los Angeles di Burbank, in California, verrà messo in vendita più avanti nel corso dell'anno. Ulteriori dettagli verranno divulgati nei prossimi mesi.

Dettagli sui biglietti per la BlizzCon 2018

I biglietti per la BlizzCon 2018 saranno disponibili al prezzo di 199 $ l'uno (più le tasse) sul sito di ticketing online Universe. Il biglietto include l'ammissione ai due giorni dell'evento principale ad Anaheim il 2 e 3 novembre, dove i partecipanti riceveranno la borsa promozionale BlizzCon contenente oggetti commemorativi dei loro giochi Blizzard preferiti. Sul sito della BlizzCon trovi ulteriori dettagli, tra cui importanti informazioni per chi è interessato a partecipare di persona.

Cena di beneficenza BlizzCon per CHOC Children's

Prima della BlizzCon, la sera di giovedì 1 novembre, terremo un'esclusiva cena di beneficenza a favore del CHOC Children's. I partecipanti potranno passare del tempo con gli sviluppatori, gli artisti e i rappresentanti della community Blizzard, supportando allo stesso tempo una buona causa. I biglietti per la cena di beneficenza, in numero limitato, includono l'ingresso alla BlizzCon e saranno messi in vendita giovedì 17 maggio alle 4:00 CEST al costo di 750 $ l'uno. Blizzard Entertainment donerà i ricavi dell'evento al CHOC Children's. Maggiori informazioni sulla pagina della cena di beneficenza.

Biglietto virtuale - Presto in arrivo!

I giocatori di tutto il mondo che non potranno partecipare di persona potranno godersi la BlizzCon ovunque vogliano acquistando il biglietto virtuale BlizzCon, che offre una copertura totale dell'evento in diretta streaming e una serie di contenuti bonus, tra cui gli oggetti di gioco della BlizzCon di quest'anno. Ulteriori dettagli sul biglietto virtuale BlizzCon 2018, inclusi prezzo, disponibilità e programmazione, saranno annunciati più avanti.