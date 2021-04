Blizzard Arcade Collection si aggiorna con due nuovi giochi gratis

Una bella notizia per tutti i possessori di Blizzard Arcade Collection, la raccolta pubblicata a febbraio che include tre classici della casa di Irvine (The Lost Vikings, Blackthorne e Rock N Roll Racing). A partire da oggi due nuovi giochi si aggiungono alla collezione, gratis per tutti.

Il nuovo aggiornamento include The Lost Vikings 2 e RPM Racing: il primo è il sequel di The Lost Vikings, uscito nel 1997 su PC, PlayStation, SEGA Saturn e SNES, mentre il secondo è di fatto il prequel di Rock N Roll Racing, inoltre nella sezione Museo sono disponibili anche i documenti di design e i dietro le quinte dello sviluppo dei due titoli citati.

Una bella sorpresa per una raccolta passata in realtà piuttosto inosservata ma che merita di essere riscoperta. Con l'ultimo aggiornamento i giochi inclusi salgono a cinque, rendendo così ancora più interessante il prezzo di listino fissato a 19,99 euro. Tutti i giochi del pacchetto sono disponibili in due versioni denominate Original Edition e Definitive Edition: le prime presentano i giochi originali con qualche miglioria (possibilità di personalizzar ei controlli, salvataggi rapidi e altro ancora) mentre le seconde includono migliorie come il multiplayer in locale migliorato per The Lost Vikings e nuove canzoni per Rock N Roll Racing, oltre alla localizzazione in dodici lingue.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Blizzard Arcade Collection disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.