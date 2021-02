Blizzard Arcade Collection: svelato il pacchetto di classici in arrivo su PC e console

Confermando i leak diffusi nel corso del primo pomeriggio, la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021 ha visto l'annuncio della Blizzard Arcade Collection, nuovo pacchetto dedicato ad un tris di classici della software house.

Il pacchetto, esattamente come anticipato nel leak, contiene The Lost Vikings, Rock N Roll Racing e Blackthorne. Tutti i titoli inclusi nella Blizzard Arcade Collection possono essere giocati sia nella loro versione originale che in quella definitiva, grazie alla quale godono di una serie di funzionalità extra come la possibilità di applicare dei filtri, di personalizzare i comandi e di utilizzare la funzione rewind, che riporta il gioco indietro nel tempo di 10 secondi. Molto interessante è poi la feature che prende il nome di watch mode, la quale consente ai giocatori di osservare un playthrough e di prende il controllo del titolo in qualsiasi momento. Ovviamente, infine, tutti i titoli includono l'opportunità di salvare i progressi in qualsiasi momento.

La Blizzard Arcade Collection arriverà nel corso delle prossime ore e la versione PC, disponibile solo su Battle.net, potrà essere acquistata solo come parte della Celebration Collection in vendita sullo store Blizzard. Per quanto riguarda invece la versione console, il gioco arriverà nel corso della giornata del 20 febbraio 2021 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One ad un prezzo consigliato di 19,99 euro. Il bundle può essere inoltre giocato sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.