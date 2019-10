Blizzard cancella l'evento di lancio per Overwatch su Nintendo Switch

Proprio nel day one di Overwatch su Nintendo Switch, Blizzard ha deciso di annullare l'evento di lancio del celebre videogame, previsto per la giornata di domani a New York, come annunciato dall'account ufficiale di Nintendo NY con un post su Twitter.

"L'evento di lancio di Overwatch annunciato in precedenza, e previsto per Mercoledì 16 Ottobre presso NintendoNYC, è stato cancellato da Blizzard. Ci scusiamo per il disagio che la notizia potrebbe causare", si legge nel tweet di Nintendo.

Si trattava di un'iniziativa grazie alla quale un numero limitato di fan del gioco sarebbe riuscito ad incontrare personalmente i doppiatori del gioco. Non sono chiari i motivi della decisione di Blizzard, ma l'azienda si trova in questo momento nell'occhio del ciclone, per via del caso Blitzchung.

Come ricorderete infatti, il pro player era stato bannato per aver manifestato durante una diretta streaming a favore del popolo di Hong Kong, e Blizzard aveva deciso di bannarlo e revocargli i premi in denaro vinti. In molti però hanno accusato l'azienda di fare gli interessi dei cinesi, partner economici della società, mettendo in secondo piano i diritti umani e la libertà d'espressione e di parola, ed hanno minacciato di boicottarla annunciando anche proteste.

Anche la BlizzCon 2019 potrebbe essere colpita da proteste l'1 e il 2 novembre, per cui la manifestazione sta suscitando particolare attenzione. Una situazione che non fa davvero bene a nessuno.