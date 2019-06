Blizzard ha cancellato un FPS di StarCraft per sviluppare Diablo 4 e Overwatch 2?

In base alle informazioni raccolte dall'ormai celebre editore di Kotaku Jason Schreier, le alte sfere di Blizzard Entertainment avrebbero deciso di cancellare lo sviluppo di uno sparatutto ambientato nella dimensione sci-fi di StarCraft per concentrarsi sui progetti, non ancora annunciati, di Overwatch 2 e Diablo 4.

Il report di Schreier riferisce che l'FPS di StarCraft e un secondo videogioco non meglio specificato sarebbero stati bloccati dopo due anni di sviluppo per consentire a Blizzard di focalizzarsi sui prossimi capitoli di Diablo (con nome in codice Fenris) e Overwatch.

Secondo quanto illustrato dall'editore di Kotaku, nessun dipendente di Blizzard sarebbe stato licenziato, proprio in ragione della volontà dei vertici del colosso videoludico statunitense di non disperdere la propria forza lavoro in funzione dello sviluppo di Diablo 4 e Overwatch 2: quanto all'FPS di StarCraft, le fonti anonime citate da Schreier spiegano che il titolo sarebbe stato "molto simile a Battlefield, ma immerso nell'universo di StarCraft". I lavori sul gioco, oltretutto, sarebbero stati in una fase piuttosto avanzata, tanto da indurre chi era a conoscenza di questo titolo ad accogliere "con un tremendo shock" la notizia della sua cancellazione.

Un rappresentante di Blizzard Entertainment ha voluto commentare questi rumor affermando, in una lunga lettera che potete recuperare sulle pagine di Kotaku nel link in calce alla notizia, come la compagnia sia impegnata a garantire le migliori condizioni di lavoro ai suoi dipendenti e i migliori videogiochi ai propri appassionati. Per avere una conferma definitiva alle voci di corridoio collegate al doppio progetto di Diablo 4 e Overwatch 2, di conseguenza, occorrerà attendere almeno fino all'inizio del mese di novembre, ovvero fino all'apertura della prossima edizione della BlizzCon.