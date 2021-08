Blizzard, oltre il caso delle molestie: c'è un'IP completamente nuova in sviluppo

Da molti giorni il nome di Blizzard Entertainment viene associato alla pesantissima denuncia ricevuta dal California Department of Fair Employment and Housing, che ha accusato l'intera Activision Blizzard di non rispettare adeguatamente. Tra gli eventi più recenti, segnaliamo l'abbandono del presidente J. Allen Brack e di Frances Townsend.

Nonostante i recenti avvenimenti, il cui impatto sulla produttività non è ancora stato ben quantificato, negli studi della compagnia di Irvine sta proseguendo lo sviluppo di numerosi videogiochi destinati ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi e anni.

"La pipeline di Blizzard sta procedendo bene. Nello specifico, alcuni dei contenuti in programma sono in sviluppo da diversi anni e si stanno avviando verso le fasi finali della produzione. Stiamo ovviamente monitorando l'impatto dei recenti eventi, ma sulla base di quello che possiamo vedere, abbiamo una line-up forte per la seconda metà dell'anno. Per quanto riguarda il 2022, stiamo pianificando una serie di nuovi giochi per PC, console e mobile da Blizzard, oltre alle grandi esperienze di Call of Duty, Candy e Warcraft", ha dichiarato il COO di Activision Blizzard Daniel Alegre. Entro la fine di quest'anno sono attesi Diablo 2 Resurrected e nuovi contenuti per World of Warcraft Classic, mentre nella prima metà del 2022 è previsto Diablo Immortal. Diablo 4 e Overwatch 2 sono ancora privi di una data di lancio, ma Blizzard ha assicurato che stanno "progredendo" bene.

Allen Adham, che guida i team di Blizzard, ha inoltre confermato che in questo piano è compresa anche una nuova IP: "Teniamo la bocca chiusa al riguardo, ma la nostra nuova pipeline di giochi è in sviluppo da diversi anni ed è la più grande di sempre, poiché abbraccia i nostri franchise principali e il mobile, prevede una nuova IP e nuovi generi. Non vedo l'ora che i nostri team lancino i giochi già annunciati in un futuro non troppo distante, e sono ansioso di annunciare alcuni nuovi titoli di cui non avete ancora sentito parlare". Tra i giochi non ancora annunciati, dovrebbe esserci anche un nuovo shooter multigiocatore, citato in un annuncio di lavoro dello scorso mese di aprile.