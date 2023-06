Blizzard celebra il lancio di Diablo 4 con La Diabolica Commedia

Mentre i videogiocatori italiani si preparano a scegliere la propria classe e a personalizzare il proprio personaggio per scendere negli inferi in Diablo 4, in Italia è comparso un volume esclusivo che celebra in stile dantesco l’arrivo di uno dei videogiochi più attesi dell’anno.

Si tratta de La Diabolica Commedia, un libro estremamente curato e dal fascino antico che ripercorre alcuni dei momenti chiave della storia di Diablo, raccontando anche come questo quarto capitolo della saga - disponibile da domani e pubblicato a oltre un decennio di distanza da Diablo III - si colloca all’interno della vasta lore del gioco. E lo fa proprio come avrebbe fatto il "padre" dell’Inferno e della lingua italiana, Dante Alighieri: in tre canti scritti in terzine.

A reinterpretare in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli è Murubutu, rapper liricista e professore di filosofia, che ha già interpretato Dante nel progetto musicale Infernum riuscendo a adattare quello stile alla cultura contemporanea. Il volume è arricchito da illustrazioni disegnate a mano da Marco Matarese, tattoo artist italiano di spicco, con uno stile fortementeinfluenzato da quello di Gustave Doré, perfetto per dar vita all’iconografia inimitabile di Diablo anche su carta.

Per entrambi gli artisti essere coinvolti nella creazione di questo libro - non disponibile per l’acquisto - è un modo per rendere tributo a un franchise iconico e culturalmente rilevante, che ha contribuito a fondare un genere e segnato l’immaginario di molte generazioni di giocatori.