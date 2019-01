Blizzard cerca personale per lo sviluppo di Diablo 4?

Activision Blizzard ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro per un progetto non ancora annunciato ma apparentemente legato alla serie Diablo. Che possa trattarsi del tanto atteso Diablo IV?

La compagnia sta cercando un Quest Design per un progetto non ancora annunciato a tema Diablo, come chiaramente specificato nello stesso: "The Diablo team is looking for a talented content designer with a combined gameplay and storytelling background to help us create play areas, quests, characters, and dialogue for an upcoming project. The ideal candidate must be able to collaborate within design, audio, localization, and engineering groups to efficiently and creatively implement quest-focused content and write compelling game narrative with a firm understanding of how story translates into gameplay".



Inoltre, il candidato ideale dovrà avere (tra le altre cose) esperienza con i giochi dell'universo Blizzard ed in particolare con le atmosfere Gothic Fantasy di Diablo, richiesta che non lascia spazio a molti dubbi riguardo la natura del gioco misterioso. Al momento però non sappiamo se possa trattarsi effettivamente di Diablo IV o se l'annuncio sia relativo a Diablo Immortal, non è escluso che Blizzard abbia iniziato da tempo i lavori sul quarto capitolo della saga, anche dietro esplicita richiesta del reparto finanziario di Activision, che si aspetta ritmi di pubblicazione più elevati per i titoli della casa di Warcraft.