Blizzard: come si comporta Microsoft dopo l'acquisizione? Ne parla la produttrice di WoW

La maggiore autonomia di Blizzard dopo il matrimonio con Microsoft pronosticata da Mike Ybarra si concretizza nelle parole pronunciate da Holly Longdale: la produttrice esecutiva e vicepresidente di World of Warcraft sostiene che il colosso tecnologico di Redmond stia lasciando totale libertà creativa a Blizzard.

Intervenuta ai microfoni di VGC per discutere del futuro di Blizzard Entertainment come parte della famiglia di Microsoft Gaming, l'alta esponente della casa di Irvine ha sottolineato come "per noi, l'acquisizione da parte di Microsoft si è rivelata molto utile. Da allora abbiamo potuto condividere tante informazioni con gli altri team Xbox e loro hanno fatto altrettanto, ad esempio con Helen Chang di Mojang abbiamo discusso delle strategie da attuare per il successo dei nostri rispettivi videogiochi. È un tipo di rapporto che abbiamo stretto anche con il team di The Elder Scrolls Online, per questo ci sentiamo come se avessimo ottenuto un vantaggio".

Entrando nel merito dei possibili 'interventi esterni' dei vertici del team Xbox nel processo decisionale legato allo sviluppo dei videogiochi di Blizzard, Longdale non utilizza giri di parole nel riferire che "non c'è nessuno che ci chieda di fare alcunché. Microsoft è di grande supporto e lascia che 'Blizzard faccia Blizzard'. World of Warcraft, ad esempio, sta andando molto bene e da Microsoft ci hanno contattati solo per dirci che sono orgogliosi delle cose straordinarie che siamo stati in grado di realizzare".

Proprio da Blizzard, d'altronde, sono giunti i primi frutti del matrimonio tra Activision e Microsoft, ossia l'arrivo di Diablo 4 'gratis' su Xbox e PC Game Pass, un evento che precede il futuro approdo di Call of Duty e di tutti gli altri videogiochi Activision Blizzard nel catalogo del servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.